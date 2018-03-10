Ефремов ответил раскритиковавшим его игру зрителям в Самаре

Актер Михаил Ефремов ответил на обвинения зрителей, посетивших спектакль «Не становись чужим» в Самаре. Они пожаловались в Facebook на то, что артист выступал в состоянии алкогольного опьянения и хамил присутствующим, которые попросили его говорить погромче.

«Это Пинтер (спектакль Гарольда Пинтера «Не становись чужим». — Ред.), черная английская комедия. Немножко не догнали, вот и всё», — сказал Михаил Ефремов газете «Московский комсомолец».

После этого он уточнил, что спектакль не поняли не все зрители, а одна женщина, которая написала такой отзыв. Речь идет о самарской актрисе Алле Коровкиной, с сообщения которой и началась волна публичного зрительского возмущения.

Ефремов отметил, что другие зрители, которые писали негативные отзывы, просто «бездумно переписали» ее пост. В данных отзывах сообщалось, что после первого антракта треть зала ушла, а также некоторые назвали игру Ефремова помойкой и балаганом.

«Я до этого в Воронеже в зал из пистолета стрелял, и все смеялись», — сказал артист.

Ранее в комментарии РЕН ТВ Михаил Ефремов заявил, что это слишком сложная пьеса для самарского зрителя.

Директор театра «Современник» Игорь Попов сообщил, что разбирательство по поводу ситуации пройдет в субботу, 10 марта.