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Скандал с участием Ефремова обсудят в «Современнике» в субботу

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Директор театра «Современник» Игорь Попов сообщил, что разбирательство по поводу ситуации с участием актера Михаила Ефремова пройдет в субботу, 10 марта. Поводом для этого стали жалобы зрителей, побывавших на спектакле «Не становись чужим» в Самаре.

«Я не был на гастролях и не знаю, что там произошло. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра», — сказал Попов журналистам «РИА Новости»

Ранее зрители сообщили о недопустимом поведении Ефремова. По их словам, спектакль задержали из-за того, что артист опоздал на полчаса. После этого он появился на сцене в состоянии сильного алкогольного опьянения, путал слова, а также нецензурно выражался в адрес зрителей.

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