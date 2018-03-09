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Коллега по спектаклю вступился за Михаила Ефремова

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Во время спектакля «Не становись чужим», проходившего в Самаре, не было никаких проблем, но поскольку постановка сложная, досмотрели ее не все. Об этом в пятницу, 9 марта, РЕН ТВ рассказал исполнитель одной из родлей в спектакле, актер Иван Стебунов.

Так он прокомментировал сообщения зрителей о скандале, инициатором которого стал Михаил Ефремов, который, по свидетельствам очевидцев, вышел на сцену нетрезвым и нецензурно оскорблял сидящих в зале.

«Ничего не было, все прекрасно прошло. У нас уходят и из «Современника» также, материал сложный — не все способны. Со всех спектаклей уходят, поэтому не могу ничего сказать», — сказал Стебунов.

«Вообще не было проблем. Кто хотел, тот спектакль смотрел», — добавил актер.

Той же версии происходящего придерживается и сам Ефремов. Он отрицает, что был нетрезвым, а возмущение зрителей объясняет тем, что пьеса Гарольда Пинтера — сложная и в Самаре ее не поняли.

Трагикомедия «Не становись чужим» — постановка Московского театра «Современник» пьесы английского драматурга, нобелевского лауреата Гарольда Принтера. Премьера спектакля состоялась 20 января 2018 года. 7 марта труппа «Современника» показывала его в в Самарском театре драмы имени Горького.

После этого поведение исполнителя главной роли Михаила Ефремова раскритиковали в соцсетях. По словам очевидцев, актер не только опоздал на 35 минут к началу спектакля, вышел на сцену нетрезвым, забывал слова собственной роли и тихо говорил, но и нецензурно выражался по отношению к зрителям, которые, заплатив от 4 до 7 тыс. рублей за билеты в партере, попросили его говорить громче. Отмечается, что к окончанию спектакля многие зрители уже покинули зал.

На записи, оказавшейся в распоряжении телеканала РЕН ТВ, тем не менее, слышны аплодисменты.

В ноябре 2017 года актер Дмитрий Дюжев в интервью латвийскому телеканалу заявил, что россияне заслуживают бездарные сериалы, которые им показывают по телевидению. Однако вскоре после этого попытался оправдаться.

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