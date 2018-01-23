Глава Оренбуржья прокомментировал скандальный клип чиновников минлесхоза

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг решил уволить министра лесного хозяйства Оренбургской области Виктора Тонких сразу после просмотра скандального ролика с чиновниками ведомства, танцующими стриптиз.

Об этом заявил сам глава области во вторник, 23 января.

Клип, в котором чиновники минлесхоза пьют пиво и танцуют мужской стриптиз под руководством человека, похожего на главу ведомства, появился в соцсетях 23 января, сообщает «РИА Новости».

После этого губернатор уволил министра и его заместителей Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова.

18 января Приволжская транспортная прокуратура определила виновников появления в интернете ролика с танцующими полуголыми курсантами Ульяновского института гражданской авиации.

Ректору училища вынесено представление «о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности».

В действиях самих курсантов, снявших клип со стриптизом, который появился в Сети 16 января, не выявлено нарушений каких-либо законов, норм или внутренних правил института.