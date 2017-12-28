О самом главном

Уходящий год не назовешь скудным на события. Россия оказалась в эпицентре допингового скандала, страну не пустили на «Евровидение», был принят ряд резонансных законопроектов, которые серьезно изменили жизнь россиян. Не обошлось и без трагических событий: теракт в питерском метро, авиакатастрофы и крупные ДТП. Портал iz.ru вспомнил ключевые события и самые громкие скандалы, которые произошли за минувшие 12 месяцев.

Бьет и ничего не будет

В самом начале года, 27 января, депутаты Госдумы приняли крайне противоречивый документ — законопроект о декриминализации домашнего насилия. Побои переквалифицировали из разряда уголовных деяний в административные. По новым правилам лишь за повторное совершение преступления предусматривается лишение свободы. За избиение без вреда здоровью, совершенное впервые, наказывают штрафом от 5 до 30 тыс. рублей.

Инициатива спровоцировала бурную дискуссию о насилии в семье. Многие сочли, что документ играет на руку насильникам и тиранам и дает им право безнаказанно бить своих жен. Сторонники декриминализации, напротив, считали, что законопроект позволит упростить доведение дела до суда, а его основная цель — сохранить семью. До этого момента женщины часто забирали заявления на избивших их мужей, из-за чего сотрудники МВД не всегда брались за подобные случаи.

В Верховном суде отметили, что после декриминализации наказывать за побои стали чаще. Другое дело, что число резонансных преступлений после подписания этого закона не снизилось. Очередной случай, произошедший в декабре в Подмосковье, когда молодой муж в порыве ревности изрубил жене руки топором, прямое тому подтверждение. Незадолго до случившегося женщина писала на супруга заявление в полицию, однако всё ограничилось профилактической беседой.

главное Побои перестали быть уголовным преступлением Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Michaela Begsteiger

Другой случай произошел в том же месяце в Липецке. Опять же на почве ревности мужчина в течение пяти часов избивал свою сожительницу. Ушибы и ссадины практически полностью покрывали ее тело. Еще до приезда в больницу женщина скончалась. Перед этим она успела сказать родственникам, что не станет писать заявление на изувера, потому что боится его. Фотографии избитой девушки облетели сеть: на ее теле нет живого места. Насильник сам выложил снимки на своей странице «ВКонтакте». Отмечается, что липчанин и раньше избивал девушку и хвастался фотографиями перед друзьями, показывая тем самым, что держит гражданскую супругу «в черном теле». У погибшей осталась пятилетняя дочь.

Шоу в голос

В середине марта Россия определилась с конкурсантом, который поедет на «Евровидение» — жюри выбрало Юлию Самойлову. Она должна была выступить в Киеве с песней Flame is burning, однако 22 марта Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны. Это связано с тем, что ранее артистка ездила с гастролями в Крым без разрешения украинских властей. Российская сторона назвала решение о запрете на въезд певице с инвалидностью циничным и бесчеловечным.

В ответ на действия Киева «Первый канал» отказался от трансляции мероприятия. Организаторы предложили Юлии выступить по скайпу, но эту идею сочли лишенной смысла. В итоге Россия не участвовала в «Евровидении» в минувшем году, многие звезды эстрады призывали бойкотировать конкурс. Ожидается, что Самойлова поедет на «Евровидение» в следующем году, финал пройдет в Португалии — стране-победительнице 2017 года.

главное 1 Юлия Самойлова собирается на «Евровидение» в 2018 году Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Взрыв под землей

Хлопок, прозвучавший в апреле в санкт-петербургском метро, разделил жизнь некоторых горожан на до и после. Взрыв в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» унес жизни 15 человек, более сотни получили ранения. Из-за теракта метро Петербурга впервые было полностью закрыто. В городе начался транспортный коллапс. Еще одно взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, обнаружили на «Площади Восстания» — его, по счастью, успели обезвредить.

В первые часы после взрыва в СМИ появилась фотография подозреваемого: мужчины с бородой и в характерном мусульманском уборе. Объявленный в розыск сам пришел в полицию, представился Ильясом Никитиным и заявил, что не имеет никакого отношения к теракту. После проверки информации его отпустили. Из-за повышенного внимания правоохранительных органов Никитину не удалось улететь в другой город: мужчину сняли с рейса и отправили на повторный допрос.

Выяснилось, что подрыв совершил смертник Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии, несколько лет назад получивший российское гражданство. Его тело обнаружили на месте происшествия. Бомбу он изготовил самостоятельно, при обыске у него дома обнаружили следы взрывчатых веществ. Последний месяц террорист снимал квартиру один, работал поваром в суши-баре. Соседи охарактеризовали жильца как тихого и вежливого. По камерам наблюдения вычислили маршрут его передвижений в день теракта. Джалилов спустился в метро на «Академической» за полчаса до взрыва. Внешне он был похож скорее на хипстера, чем на террориста. Красный пуховик, очки, синяя шапка и рюкзак. Внутри которого – бомба.

главное 3 В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 15 человек, более сотни получили ранения Фото: РИА Новости/Анна Волкова

Всё это будет сноситься

Словом года в 2017-м признали «реновацию», и неслучайно: эта тема была одной из наиболее обсуждаемых в сети. Законопроект о сносе пятиэтажек расколол жителей столицы на два лагеря. Одни опасались, что из-за программы могут лишиться положенных метров в центре города и переехать на окраину. Иными словами, что предоставленное жилье будет сопоставимо по метражу, но не по стоимости. Другие попросту не желали переезжать из квартиры с хорошим ремонтом в новый дом. Мэрия учла эти пожелания и организовала голосование по каждому конкретному дому.

В итоге столичные пятиэтажки разделили на сносимые и несносимые. Жители домов, где большинство проголосовали за снос, переедут в новое жилье в пределах района. По результатам голосования, обнародованного в середине июня, стало известно, что под снос пойдет 90% домов, включенных в программу. Всего около 5 тыс. зданий. Переселение начнется с районов у МКАД.

Летом мэрия представила макеты новостроек, которые в ближайшее время появятся в Москве. Помимо прочего, дворы пообещали оборудовать детскими площадками и спортивными комплексами. Образцы квартир для переселенцев выставлялись в шоу-рум на ВДНХ. Жильцы смогут выбирать варианты отделки стен, пола, дверей и плинтусов. Все квартиры обещают оборудовать минимальным набором мебели, сантехникой и электрическими плитами.

главное4 Законопроект о реновации разделил москвичей на два лагеря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Визовый отбор

На фоне непростых отношений между Россией и США в конце августа было принято решение о заморозке выдачи американских виз россиянам. Процедуру возобновили спустя неделю, но только в Москве. Срок рассмотрения заявки увеличился до трех месяцев. После этого и без того непростая процедура получения въездного документа усложнилась в разы. Региональные консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке прекратили свою работу. Всех желающих оформить визу перенаправили в столицу. В начале декабря выдача виз в регионах возобновилась в ограниченном режиме. В МИД России утверждают, что американцы намеренно сократили число служащих в консульствах, чтобы спровоцировать очереди и недовольство.

На форумах обсуждают неудачные попытки записаться на собеседование: все места заняты на несколько месяцев вперед. Ближайшие доступные даты — на конец февраля будущего года — расходятся как горячие пирожки.

Для обхода существующих ограничений туристы потянулись в страны Балтии и в Грузию: оформить визу в другой стране получается значительно быстрее.

главное5 В конце августа россиянам перестали выдавать американские визы Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Подрезали крылья

В не менее затруднительном положении оказались туристы, путешествовавшие авиакомпанией «ВИМ-Авиа». В конце сентября она прекратила чартерные рейсы. В результате массовых задержек расписания и отмены полетов тысячи пассажиров остались в аэропортах. Другие перевозчики сразу же заявили, что не будут выполнять рейсы за обанкротившуюся компанию.

Авиаперевозчик не смог покрыть долги: аэропорту Домодедово за обслуживание самолетов он задолжал свыше 500 млн рублей, а также систематически не выплачивал зарплаты своим сотрудникам. Суммарно долг перед персоналом составил более 400 млн рублей. Кредиторская задолженность компании оценивается в пределах от 3 до 10 млрд рублей.

Прокурорская проверка, проведенная по факту массовых задержек, установила, что сотрудники компании продавали билеты пассажирам, заведомо зная, что те не смогут улететь. По самым скромным оценкам, из-за действий руководства компании пострадали свыше 140 тыс. туристов.

В ноябре имущество «ВИМ-Авиа» было арестовано, под стражей оказался совладелец компании Рашид Мурсекаев. В отношении него возбуждено дело о превышении полномочий. Бывший финдиректор компании Алевтина Калашникова покинула Россию, она была арестована заочно.

Главное Из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» пострадали тысячи россиян Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Слушайте меня внимательно

В середине сентября российские города захлестнули массовые сообщения о минировании объектов. Эвакуации прошли в десятках городов по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Телефонные террористы несколько недель подряд звонили в торговые центры, школы, на вокзалы, в аэропорты и другие места массового скопления людей. Весь сентябрь в стране прошел под знаком эвакуации. В результате волны ложных минирований была нарушена работа госучреждений и офисов, эвакуации затронули сотни тысяч людей.

С самого начала было ясно, что звонки поступали по IP-телефонии с территории иностранного государства. Первоначально утверждалось, звонят с Украины, потом в ФСБ заявили, что основная часть звонков приходила из мест концентрации террористов в Сирии. Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев опроверг это и привел свои данные: звонки поступали из Турции, с Украины, из США и Японии.

главное6 С сентября страну захлестнула волна массовых эвакуаций Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Эхо безумия

23 октября вооруженный мужчина ворвался в здание, где расположена радиостанция «Эхо Москвы». Беспрепятственно пройдя через охрану, он поднялся в редакцию и ударил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Нападавшего тотчас скрутила охрана, а журналистку на «скорой» увезли в институт Склифосовского. В течение нескольких часов ей делали операцию.

Задержанный оказался гражданином Грузии, которого звали Борис Гриц, постоянный слушатель «Эха». Последние 20 лет он прожил в Израиле. Во время допроса Гриц рассказал, что не был лично знаком с журналисткой, но между ним и Фельгенгауэр существует некая «телепатическая» связь и что якобы, используя этот контакт, радиоведущая «изводила его сексуально». При себе у него обнаружили рукописный план помещений редакции.

главное9 Мужчина напал на журналистку в редакции радиостанции «Эхо Москвы» Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Спустя несколько часов после нападения в сети обнаружили страницу, которую предположительно вел нападавший. Там он описывает причины неприязни к Фельгенгауэр и рассказывает, что обращался за помощью к парапсихологу, чтобы «покончить с этим».

В настоящий момент Гриц находится под стражей. Срок его ареста продлен до 19 января 2018 года. Он утверждает, что даже после ареста «телепатическая связь» между ним и радиоведущей не прекратилась.

Плата за род

В конце ноября президент Путин предложил радикальную меру для повышения рождаемости в стране: выплаты за рождение первого ребенка. Пособие будут выдавать со следующего года семьям, чей совокупный доход ниже полуторного размера прожиточного минимума. Из бюджета на эти цели будет выделено за три года почти 144,5 млрд рублей. В среднем пособия будут получать около 370,5 тыс. семей.

Дотация рассчитана прежде всего на малоимущих россиян. Сумма пособия, в свою очередь, будет рассчитываться исходя из размера прожиточного минимума на ребенка. Для каждого региона свой. Средний показатель по стране во II квартале 2017 года составил 11 163 рубля, прожиточный минимум для ребенка — 10 160 рублей. Самые высокие пособия — на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Выплаты распространятся и на второго ребенка. Платить пособие будут до достижения младенцем возраста 1,5 года.

Грязные игры

В декабре Международный олимпийский комитет вынес беспрецедентный вердикт: российскую сборную в полном составе отстранили от участия в Олимпийских играх из-за якобы присутствия в России «государственной поддержки применения допинга». Несмотря на то что в допинговом скандале были замешаны лишь определенные спортсмены, а их вина в употреблении запрещенных веществ полностью не доказана, до соревнований в южнокорейском Пхенчхане не допустили всю сборную. Некоторым из наших олимпийцев разрешили выступать под нейтральным флагом. Большинство спортсменов уже выразили намерение участвовать в Играх в Пхенчхане.

Незадолго до этого россияне лишились 13 медалей, завоеванных в Олимпийских играх в Сочи. А Россия опустилась в общем зачете с первого на четвертое место. Ряд российских чиновников, в том числе Виталий Мутко, получили пожизненный запрет на присутствие на Олимпиаде.

Информатором WADA, заявившего о подменах допинг-проб, стал бывший директор «Антидопингового центра» Григорий Родченков. В ноябре 2015 года его отправили в отставку. Вскоре после этого он эмигрировал в США. На основе показаний Родченкова было проведено расследование, в котором описывается процесс подмены проб и рассказывается об участии в системе фальсификации российских функционеров.