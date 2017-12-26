Названо главное русское слово в 2017 году

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал топ-10 главных слов 2017 года. Соответствующий список опубликован на сайте «Год литературы 2017».

Главным словом в этом году стала «реновация». Второе место занял «биткоин», замыкает тройку лидеров «хайп».

Также в 10 главных слов вошли «токсичный», «батл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Также эксперты определили протологизмы (авторские неологизмы) уходящего года. Возглавило список слово «домогант», второе место досталось «гоп-политике», третье –– слову «зломенитый».

В экспертный совет входят известные журналисты, писатели, лингвисты, филологи, философы и культурологи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Оксфордский словарь составил список главных слов 2017 года. Первое место британские эксперты отдали термину youthquake, означающему культурное, политическое или социальное изменение, вызванное действиями молодежи.