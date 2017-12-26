Прямой эфир

Названо главное русское слово в 2017 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал топ-10 главных слов 2017 года. Соответствующий список опубликован на сайте «Год литературы 2017».

Главным словом в этом году стала «реновация». Второе место занял «биткоин», замыкает тройку лидеров «хайп».

Также в 10 главных слов вошли «токсичный», «батл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Также эксперты определили протологизмы (авторские неологизмы) уходящего года. Возглавило список слово «домогант», второе место досталось «гоп-политике», третье –– слову «зломенитый».
В экспертный совет входят известные журналисты, писатели, лингвисты, филологи, философы и культурологи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Оксфордский словарь составил список главных слов 2017 года. Первое место британские эксперты отдали термину youthquake, означающему культурное, политическое или социальное изменение, вызванное действиями молодежи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский словарь назвал самое популярное слово года
Названо слово года по версии американского словаря Dictionary

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017