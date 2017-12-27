Назван самый загруженный авиамаршрут в мире по итогам года

Авиамаршрут между южнокорейскими городами Сеул и Чеджу стал самым загруженным в 2017 году, сообщает газета Independent.

Им воспользовались более 11 млн человек, что на 3 млн больше, чем на втором по загруженности маршруте между японскими городами Токио и Саппоро, указывает «Интерфакс».

Рейсы настолько популярны, что отправляются каждые 15 минут, а время полета занимает немногим больше часа. Билет в одну сторону стоит порядка 9 тыс. рублей.

Как поясняет издание, популярность связана с большим потоком китайских туристов, которых привлекает безвизовый въезд в Южную Корею и изобилие казино.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2018 году московские аэропорты будут еще жестче бороться за пассажиров и авиакомпании.

Так, Шереметьево откроет новый терминал В и межтерминальный подземный переход уже в марте–апреле, а Домодедово запустит аэровокзальный комплекс T2 к началу ЧМ-2018.