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Назван самый загруженный авиамаршрут в мире по итогам года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Авиамаршрут между южнокорейскими городами Сеул и Чеджу стал самым загруженным в 2017 году, сообщает газета Independent.

Им воспользовались более 11 млн человек, что на 3 млн больше, чем на втором по загруженности маршруте между японскими городами Токио и Саппоро, указывает «Интерфакс».

Рейсы настолько популярны, что отправляются каждые 15 минут, а время полета занимает немногим больше часа. Билет в одну сторону стоит порядка 9 тыс. рублей. 

Как поясняет издание, популярность связана с большим потоком китайских туристов, которых привлекает безвизовый въезд в Южную Корею и изобилие казино.

 

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2018 году московские аэропорты будут еще жестче бороться за пассажиров и авиакомпании.

Так, Шереметьево откроет новый терминал В и межтерминальный подземный переход уже в марте–апреле, а Домодедово запустит аэровокзальный комплекс T2  к началу ЧМ-2018.

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