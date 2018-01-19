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Директора лицея в Калининграде не уволили за скандал со свиной головой

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Директору лицея № 49 в Калининграде объявлен выговор за нарушение федеральных законов при проведении посвящения в лицеисты. Представление прокуратуры удовлетворил мэр города Александр Ярошук. К дисциплинарной ответственности также привлечены замдиректора, администратор лицея и классные руководители 10–11-х классов.

Скандал вокруг лицея и его директора Людмилы Осиповой разразился в конце 2017 года после церемонии посвящения, на которую школьники пришли в образе спортивных и музыкальных фанатов, фриков, готов и хиппи. На видео, которое появилось в сети, лицеисты были изображены с бутылками из-под алкогольных напитков, сигаретами, презервативами и настоящей свиной головой.

Как напоминает Калининград.ру, ранее в отношении Осиповой было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Как считает следствие, родители за два года перечислили лицею более 3,5 млн рублей. Из этой суммы 2,5 млн были израсходованы на оплату услуг охранного предприятия. Однако, как выяснилось, на эту статью расходов деньги выделялись из городского бюджета.

Портал iz.ru в декабре 2017 года сообщал о том, что суд Ярославля закрыл дело против директора вальдорфской школы, учительница которой написала «не готов» на лбу ученика с инвалидностью.

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