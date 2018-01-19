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Появилось видео задержания напавшего на школу в Улан-Удэ подростка

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Фото: РИА Новости/Андрей Огородник
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В Сети появилось видео задержания подростка, который утром 19 января напал с топором на школьников и учительницу в одной из школ микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ.

На кадрах, опубликованных порталом Клопс.Ru, видно, что обезвреженный школьник лежит на снегу лицом к земле. По данным СКР, подросток был госпитализирован при попытке самоубийства после нападения.

В пятницу, 19 января, в школу микрорайона Сосновый Бор Улан-Удэ ворвался один из учеников. Он напал с топором на школьников и учителя во время урока литературы, а также бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. По данным местных властей, пострадали семь человек, у них рубленые раны. 

В связи с инцидентом в Бурятии открыта «горячая линия» по номерам: 44-08-02 и 44-04-33.

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