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В «Яндекс» прокомментировали конфликт Rambler и Nginx

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Фото: Depositphotos
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«Яндекс» назвал плохим сигналом для программистского сообщества ситуацию вокруг конфликта Rambler и компании Nginx, в офисе которой изъяли документы по делу о нарушении авторских прав. Об этом заявил директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов, чьи слова распространила в пятницу, 13 декабря, пресс-служба IT-гиганта на своем сайте.

Как следует из позиции «Яндекса», современный интернет невозможен без культуры open source и людей, которые инвестируют время в разработку программ с открытым кодом. «Важно, чтобы у широкого круга разработчиков сохранялась мотивация выкладывать свои разработки в open source и тем самым совместными усилиями решать сложные задачи», — говорится в заявлении Бакунова.

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Преследования за открытый код стали очень плохим сигналу программистам. По убеждению «Яндекса», технологические компании должны поддерживать и развивать движение open source.

Он обратил внимание, что все используют браузеры с открытым кодом, получают страницы с сервера с открытым кодом, который работает на операционной системе, код которой открыт. Проект Игоря Сысоева Nginx является «предметом общей гордости российского open source сообщества», подчеркнул Бакунов.

Mail.ru Group также выступила в поддержку культуры open source. «Не считая возможным комментировать корпоративные конфликты между другими участниками рынка, хотим заявить: мы поддерживаем культуру открытого кода и людей, которые инвестируют время и силы в развитие этого направления», — цитирует сообщение компании ТАСС.

Накануне офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. В тот же день Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Сысоевым.

Сысоев создал Nginx в 2002 году во время работы в Rambler. Сейчас Nginx является одним из самых популярных веб-серверов в мире. Он распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. В 2011 году Сысоев покинул Rambler и основал компанию Nginx. Весной ее за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.

В августе Mail.ru Group объявила о приобретении совместно с Proxima Capital контрольной доли в каршеринговом сервисе YouDrive. В сделку войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.

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