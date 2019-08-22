Mail.ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive

Mail.ru Group объявила о приобретении совместно с компанией Proxima Capital контрольной доли в каршеринговом сервисе YouDrive. В сделку войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. Кроме того, в Mail.ru Group исключают покупки в будущем сервиса по прокату электросамокатов YouDrive Lite.

«Соглашение укрепит приоритетную для экосистемы компании вертикаль мобильности: транспорт — один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси», — говорится в сообщении Mail.ru Group, поступившем «Известиям».

Стоимость сделки стороны не раскрывают. В сообщении говорится, что инвестиция Mail.ru Group в YouDrive может быть передана в совместное предприятие интернет-компании и Сбербанка, о создании которого на базе Delivery Club и «Ситимобил» было объявлено в июле. Партнеры тогда заявили о намерении сделать его «ведущей российской платформой для сервисов в сфере еды и транспорта».

На данный момент пользователям проекта YouDrive доступно более 2,5 тыс. автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Привлеченные средства компания намерена использовать на развитие и в течение года увеличить автопарк до 10 тыс. автомобилей.

Ранее стало известно, что за четыре года москвичи и гости столицы совершили более 58 млн поездок с помощью сервисов краткосрочной аренды. В Москве насчитывается 13 действующих операторов каршеринга, по оценкам Bloomberg, в 2018 году российская столица заняла второе место в мире и первое в Европе по количеству арендных автомобилей.