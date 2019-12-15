Владелец Nginx назвал претензии в адрес сотрудников компании бессмысленными

Новый владелец веб-сервера Nginx, американская компания F5 Networks, впервые прокомментировала обыски в московском офисе и конфликт с Rambler Group. Об этом в воскресенье, 15 декабря, пишет Forbes.

В компании заявили, что все претензии в адрес ее сотрудников и разработчиков бессмысленны, а правоохранители, которые провели обыск в московском офисе Nginx, «очевидно, искали свидетельства, связанные со спором вокруг интеллектуальной собственности, частью которого F5 сейчас не является».

В F5 Networks добавили, что никто из сотрудников не был задержан и не находится под арестом, компания продолжает разбираться с ситуацией.

«Мы уверены, что претензии к ним (сотрудникам. — Ред.) бессмысленны», — подчеркнули в компании.

12 декабря в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. В тот же день Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Сысоевым.

Сысоев создал Nginx в 2002 году, когда он работал в Rambler. Сейчас Nginx является одним из самых популярных веб-серверов в мире. Он распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. В 2011 году Сысоев покинул Rambler и основал компанию Nginx. Весной ее за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.

13 декабря «Яндекс» назвал плохим сигналом для программистского сообщества ситуацию вокруг конфликта.