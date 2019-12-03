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В Петербурге прошел финал чемпионата мира по программированию ICPC 2019

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Санкт-Петербурге прошел финал чемпионата мира по программированию среди студентов Northern Eurasia Finals ICPC 2019. В нем был определен состав участников суперфинала от России и ряда стран СНГ. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил «Известиям».

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Состязание прошло на четырех площадках: в Санкт-Петербурге, Барнауле, Алма-Аты и Тбилиси. В нем приняли участие 310 команд (930 человек). В финале Northern Eurasia Finals участвовали команды из России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Грузии, Армении и Азербайджана.

Представлять страну в суперфинале будут команды из 10 университетов. В состав делегации вошли МФТИ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, НГУ и Университет Иннополис.

Отмечается, что финал ICPC 2020 года впервые пройдет в Москве с 21 по 26 июня, принимающий вуз — МФТИ.

«В этом году как сторона, принимающая финал ICPC в Москве, мы очень болеем за российские команды», — рассказал проректор МФТИ Алексей Малеев.

В ноябре ЮНЕСКО вручила российской ученой-химику Галине Калашниковой из Кольского научного центра РАН грант в области прикладной химии. Всего на победу претендовали 114 ученых из 43 стран.

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