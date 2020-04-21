Делу не время: оправданных судом по видеосвязи просят освобождать сразу

Решения апелляционных судов зачастую выполняются с опозданием, если заседания проводятся по видеосвязи. Осужденные, которые должны быть освобождены немедленно, продолжают находиться под стражей еще как минимум неделю. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Сенаторы направили в Минюст письмо с просьбой обратить внимание на проблему (документ есть в распоряжении «Известий»). Основная сложность, по мнению экспертов, в том, что эта сфера пока не включена в электронный документооборот.

Здесь и сейчас

Если осужденный участвует в заседании апелляционного суда, решение об освобождении из-под стражи, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должно исполняться немедленно. Об этом сказано в письме комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на имя главы Минюста Константина Чуйченко. Копия документа, направленного в ведомство 17 апреля, есть у «Известий».

Однако, когда слушание дела проходит по видео-конференц-связи, зачастую суд направляет копию своего решения в следственный изолятор по факсу, отмечается в письме. Парадокс заключается в том, что такой документ нельзя считать официальным. Это указано в инструкции, утвержденной приказом ФСИН. В итоге осужденный, присутствовавший на заседании онлайн, выходит на свободу, только когда администрация СИЗО получает оригинал приговора.

Вопрос о том, как направлять в электронной форме копию «судебного решения, в соответствии с которым лицо подлежит немедленному освобождению из-под стражи, законодательно не урегулирован», пишут сенаторы. При этом сейчас Минюст разрабатывает проект концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, в котором должен быть учтен и этот момент.

«Просим вас сообщить о сроках введения в действие системы межведомственного электронного взаимодействия, которая позволит освобождать лиц, содержащихся под стражей, в день принятия судом соответствующего решения и обеспечит соблюдение прав и свобод граждан», — говорится в письме.

Запоздалое освобождение из-под стражи нарушает права граждан, заявил «Известиям» Андрей Клишас.

— Проблема действительно существует. Минюст должен урегулировать этот вопрос своим подзаконным актом, — считает сенатор.

В процессуальных отношениях во главе угла обязаны стоять права человека и их защита, отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

— Если есть нарушения сроков исполнения решения суда, в частности об освобождении из-под стражи, безусловно, они должны быть устранены. Уверена, что возможности современного электронного документооборота вполне позволяют усовершенствовать данный механизм, а порядок делопроизводства и фактического исполнения судебного решения необходимо унифицировать, — заявила она «Известиям».

В ответ на запрос «Известий» в пресс-службе Минюста заявили, что письмо сенаторов поступило в ведомство, сейчас оно находится на рассмотрении.

Обещанного неделями ждут

Сенаторы уже получают жалобы от осужденных, участвовавших в дистанционных судебных заседаниях. Как рассказал «Известиям» Валерий Марков, представляющий в верхней палате Госсовет Коми, к нему через региональную общественную палату пришло обращение мужчины, который был приговорен к реальному сроку, а примерно через три месяца оправдан Верховным судом субъекта. Слушание дела шло в видеоформате в Сыктывкаре, а осужденный находился в Воркутинском СИЗО.

— Его должны были освободить немедленно. Однако он провел под стражей еще около недели. По этому поводу была большая переписка почти со всеми инстанциями, в том числе с Генпрокуратурой, Следственным комитетом и ФСИН. Электронный документооборот сейчас есть, но он не включен в юридическую систему, — пояснил Валерий Марков.

Проведение заседаний по видео-конференц-связи позволяет обеспечить присутствие людей из разных географических точек. Но для эффективной работы в таком формате требуется ускорить документооборот с помощью доступных средств связи, считает адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.

— Суд должен иметь возможность отправить необходимые документы в онлайн-режиме. Если же он пересылает их почтой, в лучшем случае они могут прийти в течение недели. А могут — через месяц или два, — заявил «Известиям» эксперт.

В связи с распространением коронавируса российские суды изменили порядок своей работы до 30 апреля. Верховный суд и Совет судей рекомендовали отказаться от личного приема граждан и рассматривать только самые безотлагательные дела. Прием документов не прекращается — их можно направлять по почте и в электронном виде.

Обязательному изучению подлежат, например, дела об избрании или продлении меры пресечения, о нарушениях избирательных прав и грубых дисциплинарных проступках военнослужащих. Однако каждый суд может взять в работу случай, которого нет в «безотлагательном» перечне.

При наличии возможности рекомендовано проводить заседания в режиме видео-конференц-связи. Всем судьям и работникам аппарата необходимо переходить на самоизоляцию при малейших признаках заболевания.