Опиат «двойка»: оправданная по «маковому делу» судится с Минфином

В суде Брянска 17 марта прошло очередное заседание по иску химика Ольги Зелениной к Минфину РФ. Предыстория такова: в 2010 году ФСКН (ныне не существующая) привлекла к уголовной ответственности за поставку 42 т неочищенного кондитерского мака сначала предпринимателя-бакалейщика и его коллег, а позже и эксперта-химика Зеленину, вынесшую заключение в пользу бизнесмена. После нескольких лет расследования 13 обвиняемых инкриминировали создание преступной группы и контрабанду опиатов под видом пищевого мака. Все подсудимые были оправданы присяжными. Теперь Зеленина добивается от государства возмещения вреда от незаконного уголовного преследования. «Известия» вспомнили ход скандального расследования.

Дорогой ГОСТ

Семена мака массово используются в пищевой промышленности — они не содержат наркотических веществ. Но вот из сока незрелых коробочек этого растения можно выделить морфин, кодеин, папаверин. Эти вещества используются в медицине, а также для производства наркотиков. В России возделывание опийного мака и других растений рода Papaver запрещено с 2004 года. Тем не менее импорт маковых семян, используемых при выпечке хлебобулочных изделий, возможен. Сложность заключается в примесях, которые могут содержать остатки частей растения, содержащих опиаты. Во времена СССР ГОСТ допускал присутствие в семенах 3% примесей — в основном маковой соломки. Это позволяло умельцам добывать из легального «сырья» наркотические средства. Впоследствии требования к продукту были ужесточены — в 2006 году были исключены любые примеси в семенах мака, а с 2010 года по ГОСТ-52533 в них не должно быть даже следов запрещенных веществ.

мак Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства РАСХН Ольга Зеленина после освобождения из-под стражи в зале заседаний Мосгорсуда 25 сентября 2012 года Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

С амо по себе это требование довольно сложно выполнимо технологически, так как во время обработки маковых семян микродозы неизбежно попадают в продукт. Собственно, это и сообщила в своем заключении эксперт Пензенского НИИ сельского хозяйства Зеленина, когда к ней обратился предприниматель Сергей Шилов, у которого возникли проблемы с таможенниками и офицерами наркоконтроля. В 2010 году партия из 42 т пищевого мака, закупленная предприятиями Шилова у испанской фирмы Alcaliber S.A. (производит 27% медицинского морфина в мире), была задержана на таможне. Химическое исследование показало присутствие в образцах незначительного количества (0,00069% морфина и 0,00049% кодеина) в пробах. Полицейские умножили это количество на общую массу и получилось 300 г морфина и чуть меньше 210 г кодеина в 42 т. Так и родилось первое уголовное дело, которое сотрудники ФСКН пытались преподнести как разоблачение международной группировки контрабандистов.

Благодаря усилиям адвокатов и проявленному надзорными органами здравому смыслу уголовное преследование было прекращено — следствие пришло к выводу, что, хотя в партии сырья и содержится запрещенное законом количество наркотиков, выделить его в домашних условиях невозможно, писала Lenta.ru. Дело закрыли, но оперативная разработка Шилова продолжилась.

Вторая серия

Сергей Шилов на момент начала расследования считался одним из лидеров по объему поставок пищевого мака на российский рынок. Принадлежавшие ему с братом компании «МКМ» и «Алкарус» ввозили в Россию ежегодно до 2 тыс. т мака. Объем продаж составлял около 200 млн рублей. До того как попасть в бизнес, Сергей Шилов служил в Вооруженных силах на Байконуре, строил стартовый комплекс «Энергия-Буран», занимался фермерством. «Маковым» бизнесом он занялся в 2008 году. Но после введения нового ГОСТа у него начались проблемы с ФСКН.

мак Фото: Depositphotos

Спустя два года история получила неожиданное продолжение. В июле 2012 года на складе Шилова в подмосковном Пушкино было изъято свыше 200 т мака.

Следствие утверждало, что некоторые дилеры закупали у Шилова мелким оптом пищевой мак и впоследствии продавали его в в розницу, предположительно, наркоманам. В деле фигурировали торговцы, продававшие «грязный мак» по завышенной цене на рынке в розницу. Сам Шилов не исключал, что такие продажи могли быть противозаконными, но стоял на том, что его чистый мак не имеет отношения к таким схемам.

Однако с ним не согласился сам директор (к тому времени уже, впрочем, бывший) ФСКН Виктор Иванов.

— За минувший год они ввезли 2 тыс. т мака. В этом количестве содержится 10 млн разовых доз ацетиленового опия. То есть они обеспечивали годовое содержание 100 тыс. наркоманов, — рассказал тогда Первому каналу Иванов.

После этого заявления брянское дело было реанимировано — и делавшая экспертизу сотрудница пензенского института была взята под стражу, словно особо опасный преступник. Зеленину задержали 15 августа 2012 года по месту жительства в поселке Лунино Пензенской области. Ее конвоировали в столицу, не сообщив об этом родственникам. Лишь спустя несколько суток после задержания близкие узнали, что она с диагнозом «стенокардия» была доставлена в одну из городских больниц. Зеленина пробыла под стражей больше месяца, пока суд не отменил чрезмерно суровую меру пресечения. Она вынуждена была постоянно находиться в столице, чтобы соблюдать условия подписки о невыезде. Ей инкриминировали участие в преступном сообществе и превышение должностных полномочий.

мак Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ Виктор Иванов Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Дело в 2014 году было направлено в Мосгорсуд, который передал его по подсудности в Брянский областной суд. Дело несколько раз возвращалось прокурору, после чего в 2016 году суд приступил к его рассмотрению. Дело рассматривалось с участием присяжных, и в декабре 2018 года ими был вынесен оправдательный вердикт в отношении всех обвиняемых. Оправдательный приговор дал бывшим подсудимым и право на реабилитацию.

Реабилитация

После шести лет уголовного преследования (четыре года женщина была вынуждена проживать в Москве, чтобы не нарушать условия подписки о невыезде, хотя у нее нет собственного жилища в регионе) Зеленина сумела добиться компенсации в 700 тыс. рублей. Решение вынес Тверской суд столицы 12 ноября 2019 года.

Как писала «Адвокатская газета», Зеленина требовала 6 млн рублей, но сумма была признана несоразмерной причиненному вреду. Представители истца собирались обжаловать это решение.

Еще один иск был зарегистрирован в Брянском облсуде 11 февраля текущего года. Он касается возмещения реабилитированному лицу имущественного вреда — зарплаты и других выплат, которые недополучил человек из-за ошибки следствия, штрафов, издержек, связанных с уголовным преследованием (расходы на адвоката, съемное жилье в столице), восстановление трудового стажа и других прав.

Это перечисление, казалось бы, могло вылиться в солидную сумму, но юристы-практики по-разному оценивают перспективу получить справедливую компенсацию от государства.

мак Эксперт Пензенского научно-исследовательского института сельского хозяйства Ольга Зеленина, подозреваемая в пособничестве контрабанде наркотиков, перед допросом в ФСКН Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Срок содержания под стражей Ольги Зелениной составил 40 дней — с 15.08.2012 по 25.09.2012, а тяжесть предъявленного обвинения, значительная продолжительность расследования и рассмотрения дела позволяют ей рассчитывать на значительную компенсацию. Каждый такой спор рассматривается индивидуально, однако суды и при более значительном нахождении оправданных лиц под стражей или в местах лишения свободы редко выходят за пределы 1,5 млн рублей , — говорит «Известиям» московский адвокат Александр Иноядов.

— Уверен, что Ольга Зеленина может рассчитывать на полную компенсацию ущерба, который был ей причинен незаконным уголовным преследованием. Данный процесс ясно показал, что институт присяжных заседателей может дать верную оценку действий подозреваемых и обвиняемых. Закон не предусматривает каких-либо ограничений размера компенсации за незаконное уголовное преследование , — считает Алексей Гавришев, адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal.

Особое мнение

Источник «Известий» из числа бывших сотрудников ФСКН пояснил, что оправдательный приговор по этому конкретному делу говорит лишь о том, что кого-то из действующих лиц в этой истории могли использовать вслепую.

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