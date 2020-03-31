Карантин введен в семи из восьми СИЗО Москвы

Карантин из-за коронавирусной инфекции ввели во всех следственных изоляторах (СИЗО) Москвы, кроме изолятора № 7 в Капотне (улица Верхние Поля). Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

«Прием подозреваемых и обвиняемых прекращен в следственных изоляторах номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12, приостановлен вывоз на судебно-следственные действия. Прием и содержание подозреваемых с сегодняшнего дня и до особого распоряжения осуществляется только в СИЗО-7», — цитирует его во вторник, 31 марта, ТАСС. Члены ОНК продолжают посещать СИЗО и осуществлять контроль, добавил он.

Также во всех исправительных учреждениях Москвы приостанавливается до особого распоряжения прием посылок и передач. В этот период запрещен допуск в следственные изоляторы адвокатов и других посетителей.

Ранее, во вторник, в Министерстве здравоохранения заявили, что в России в ближайшее время возможен пик заболеваемости коронавирусом. После достижения пика число заболевающих начнет уменьшаться благодаря жестким мерам, принимаемым правительством.

29 марта в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Этому примеру последовали и многие другие регионы.

По состоянию на 31 марта общее число заболевших коронавирусом в России достигло 2337. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.