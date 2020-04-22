Большинство умерших от коронавируса в Москве не обращались вовремя к врачам

Две трети пациентов, умерших от коронавируса в Москве, не обращались за медицинской помощью на ранних стадиях заболевания. Об этом 22 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Даже незначительные на первый взгляд симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие, могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией. Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случае происходит резко, на 5–8-й день после заражения, и требует немедленной госпитализации», — подчеркнули в оперштабе.

Многие москвичи не обращаются медикам при симптомах ОРВИ, принимая их за простуду или сезонную аллергию, что повышает риск летального исхода.

Ранее в среду стало известно, что число инфицированных коронавирусом в России возросло на 5236 за сутки, погибли 57 пациентов. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Москве — 2548.

Общее число заболевших в России составляет 57 999 человек, вылечились 4420.

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