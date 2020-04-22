В Кремле прокомментировали предположения об искусственном происхождении коронавируса

Москва считает недопустимым предъявлять бездоказательные обвинения в адрес Китая, согласно которым коронавирус якобы был искусственно создан в лаборатории Уханя. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который дает намеки на искусственное происхождение, одновременно появляются два эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса», — отметил Песков.

Также он рассказал, что Китай оказывает России поддержку в борьбе с коронавирусом. Специалисты из КНР находятся в постоянном контакте с российскими коллегами.

«В целом ситуация требует международного взаимодействия. С китайцами у нас очень хороший партнерский диалог, который мы будем поддерживать. Недавно политическая воля на это была подтверждена в ходе беседы президента (России Владимира. — Ред.) Путина и председателя (Китая. — Ред.) Си», — сказал Песков.

В последнее время предположения о том, что новый тип коронавируса был искусственно создан в Ухане, начали звучать чаще. Так, президент США Дональд Трамп в последние два дня пообещал разобраться в «странностях» с возникновением пандемии и пригрозил Пекину последствиями в случае его вины.

Кроме того, 15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса. Схожую теорию 5 апреля озвучили британские СМИ со ссылкой на разведку.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 22 апреля, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, 177,7 тыс. пациентов умерли, 695,3 тыс. человек выздоровели.