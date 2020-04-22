Мурашко рассказал о технологии отбора доноров плазмы для борьбы с коронавирусом

Разработана технология отбора доноров плазмы для лечения коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 22 апреля.

Стать донорами могут не все переболевшие, заявил министр. В ближайшую неделю специалисты планируют завершить подготовку тест-системы, которая поможет быстро определять пригодность плазмы для переливания, передает «Интерфакс». В дальнейшем эти системы будут поставлены на все станции переливания крови.

21 апреля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала о троих пациентах с коронавирусом, которые выздоровели после переливания донорской плазмы от людей, победивших болезнь ранее. Два человека выписались из стационара через десять дней после процедуры, один — через 14 дней.

Днем ранее она сообщала, что донорами плазмы в Москве стали 60 пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции.

19 апреля власти Москвы анонсировали выплаты для людей, излечившихся от коронавируса и желающих стать донорами плазмы крови для новых заболевших.

Общее число заболевших в России, по данным оперштаба на 22 апреля, составляет 57 999 человек, вылечились 4 420, умерли — 513 пациентов.

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