Ученые обнаружили коронавирус в слезах

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, обитает в слизистой оболочке глаз, источником инфекции могут быть слезы. Об этом сообщает 22 апреля итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на сообщение национального института инфекционных заболеваний «Спалланцани».

Как доказали исследователи, глаза — это не только «ворота» для заражения человека коронавирусом, но и источник передачи инфекции. Это открытие важно для обеспечения безопасности населения и представляет врачам метод выявления коронавируса.

При этом тесты материала слизистой оболочки глаза могут быть положительными на коронавирус при отрицательном результате традиционного мазка из носоглотки. Особенно это отмечается на заключительном этапе исследования, указывают специалисты.

Результаты исследования довели до руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в среду в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире в настоящее время находится на ранних стадиях, поэтому говорить о преодолении пика по заболеваемости пока рано. По словам специалистов, ни одна математическая модель или прогноз не сможет дать ответы на все вопросы о пандемии.

Согласно последним данным Worldometer, на планете зарегистрировано свыше 2,57 млн случаев заболевания, умерли более 178 тыс. человек, вылечились — 701 тыс. По состоянию на 22 апреля в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420.

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