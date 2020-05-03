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В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты. Об этом в воскресенье, 3 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

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«Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», ― рассказала она на передаче «Москва. Кремль. Путин».

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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