Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая

Президент России Владимир Путин поручил подготовить план поэтапной отмена ограничений по коронавирусу с 12 мая. Такое распоряжение он дал в ходе совещания 28 апреля.

«Нужно действовать выверено, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что меры, принятые в одних регионах, могут не подходить другим, ведь распространение инфекции в субъектах происходит по-разному. Президент допустил, что после прохождения пика заболеваемости в ряде субъектов уровень инфицирования может оставаться высоким.

«Одномоментно отметить ограничения нельзя. <…> Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь. Нужно проявить выдержу, не растерять то, чего добились в последние недели», — добавил Путин.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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