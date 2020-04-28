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Путин указал на важность готовности регионов бороться за каждую жизнь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Важно, чтобы в каждом регионе России была готовность бороться за каждую жизнь. Об этом 28 апреля в ходе совещания с правительством заявил президент России Владимир Путин.

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По словам главы государства, важно не только создать резерв по койкам и запасам медикаментов, но и работать над ним в дальнейшем.

«Если у вас план по развертыванию коек выполнен, это не повод остановить работу, доложить о ее выполнении», — обратился Путин к главам регионов.

Наличие спецкоек — важнейшая задача, но должна эффективно работать вся система здравоохранения», — подчеркнул президент. Если медицинская система не справляется с потоком пациентов, то страдают люди и оказываются в больнице уже с осложнениями, добавил российский лидер.

По его словам, все звенья системы здравоохранения должны работать как отлаженные механизмы.

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По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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