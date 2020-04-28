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6411 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах выявили в России за сутки. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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«Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 1110 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых заразившихся в Москве — 3075, затем следуют Подмосковье (523), Санкт-Петербург (198), Дагестан (153) и Северная Осетия (148). В других регионах 101 и менее новых случаев.

Таким образом, общее число заболевших в России достигло 93 558. Коронавирус зафиксирован в 85 регионах страны. При этом выздоровели за все время 8456 человек, умерли — 867.

Ранее в этот же день доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что считать эпидемию коронавируса в России завершившейся можно будет после того, как в день начнут регистрировать не более 100 случаев заражения.

Накануне, 27 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче». По его словам, через месяц или два все уже с трудом будут вспоминать «сегодняшние тяготы», ситуация не будет продолжаться дольше.

21 апреля сообщалось, что в РФ всё меньшее число людей считают угрозу коронавируса нового типа преувеличенной. Такая же тенденция наблюдается и во всем мире.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 28 апреля, на планете зарегистрировано свыше 3 млн случаев заболевания, умерли более 211 тыс. человек, вылечились — более 922 тыс.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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