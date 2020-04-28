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Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Считать эпидемию коронавируса в России завершившейся можно будет после того, как в день начнут регистрировать не более 100 случаев заражения. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

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Специалист указал, что сейчас страна вышла на уровень в 6 тыс. инфицированных в сутки, что говорит о продолжении эпидемии.

«Должны быть десятки случаев всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась… Считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, это не больше ста новых выявленных случаев в сутки», — цитирует его 28 апреля «РИА Новости».

Альтштейн также отметил, что если после 6 тыс. в сутки будет фиксироваться порядка 3-4 тыс., это уже ознаменует падение динамики заболеваемости.

Ранее профессор РАН Александр Лукашев рассказал, что для больных легкой формой коронавирусного заболевания COVID-19 госпитализация может быть опасна.

По данным Минздрава, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом, скончались 795 человек.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заражены около 3 млн человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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