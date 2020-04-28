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В России приступили к лечению коронавируса новым методом

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Фото: агентство городских новостей Москва/Андрей Никеричев
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В России приступили к клиническим исследованиям метода лечения коронавируса при помощи ингаляций нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями (ГКС). Об этом 28 апреля сообщил научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, академик Валерий Черешнев.

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«Работают в Коми и в Петербурге прямо в стационаре… прямо на больных. Уже лечат, принимают прямо в клинике. В больнице, наряду с искусственной вентиляцией [легких], еще и этот метод — гелий-кислородных смесей», — цитирует ученого ТАСС.

Ранее Черешнев отмечал, что такие ингаляции помогут облегчить течение заболевания. Так, наличие гелия помогает провести кислород до альвеол. Кроме того, гелий позволяет нагревать смесь до 100 градусов, при которых гибнет коронавирус. От обычного воздуха при такой температуре можно получить ожог.

27 апреля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о результатах лечения россиян с коронавирусом при помощи плазмы уже переболевших. По ее словам, состояние пациентов улучшалось.

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