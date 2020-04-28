Смертельно опасное осложнение COVID-19 победили лекарством от артрита

Во Франции лекарством от ревматоидного артрита смогли успешно вылечить потенциально летальное осложнение от коронавируса — цитокиновый шторм. Об этом 27 апреля рассказали в организации Assistance publique – Hopitaux de Paris.

Медики отметили, что при пневмонии, вызванной COVID-19, у пациентов нередко возникает гиперцитокинемия, то есть чрезмерная реакция иммунной системы, во время которой атаке подвергаются и здоровые клетки организма. В итоге возникает острая респираторная недостаточность и смерть.

Французские специалисты попробовали пресечь цитокиновый шторм с помощью тоцилизумаба — моноклонального антитела, которое блокирует рецептор цитокина интерлейкина-6 и используется, в частности, при лечении ревматоидного артрита.

В исследовании приняли участие 129 пациентов с коронавирусом, 65 принимали лекарство от артрита, 64 лечились как обычно.

Критерием неудачи считалась смерть или подключение к ИВЛ. Выяснилось, что доля тяжелых больных среди тех, кто принимал тоцилизумаб, гораздо ниже.

27 апреля также стало известно, что в нескольких больницах Нью-Йорка пациентов с коронавирусом начали лечить лекарствами от изжоги. Выбор медиков обусловлен наличием фамотидина в данных препаратах.