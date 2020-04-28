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Билл Гейтс дал прогноз о полном окончании пандемии

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Фото: Global Look Press/Qin Lang/Xinhua
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Человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса. Произойдет это не ранее, чем через один-два года, заявил в интервью изданию Le Figaro американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

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«Вакцина очень важна, потому что, вероятно, именно так мы вернемся к нормальной жизни», — сказал Гейтс.

«(Этого не произойдет. — Ред.) раньше, чем через один-два года», — добавил предприниматель. По его словам, такой вариант возможен, если удастся разработать систему, которая исключит риск возобновления эпидемии.

Гейтс указал, что методы тестирования и отслеживания уже позволяют странам быстро находить очаги заболевания и брать их под контроль. Однако вернуться к нормальной, привычной жизни по окончании пандемии будет непросто, так как в людях останется страх заразиться даже после снятия ограничений.

27 апреля врач Александр Мясников заявил, что человечество столкнется с эпидемиями более серьезными, чем в случае с коронавирусом. По его словам, в следующий раз смертность составит порядка 35%.

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