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Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

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Фото: youtube.com/Доктор Мясников
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Человечество столкнется с эпидемиями более серьезными, чем в случае с коронавирусом. Такое мнение выразил врач Александр Мясников.

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По словам специалиста, нынешняя пандемия позволит миру лучше подготовиться к будущим вспышкам заболеваний.

«Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30–35%», — сказал Мясников в эфире шоу «Спасибо, доктор».

В марте военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов также прогнозировал появление новых опасных пандемий. Он указывал, что случай с коронавирусом является своеобразной тренировкой перед появлением более опасных для человека вирусов, источником которых также могут быть животные.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 28 апреля, в мире подтверждено 3 036 770 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, его жертвами стали 210 804 человека (то есть 7% заболевших), вылечился 892 291 пациент.

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