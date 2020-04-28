В США обвинили Китай в поставке поддельных тестов на коронавирус

Китай поставил в США контрафактные наборы тестов для выявления коронавируса, заявил 27 апреля советник американского президента по экономическим вопросам Питер Наварро.

По мнению чиновника, Пекин наживается на ситуации с пандемией. Наварро также обвинил китайские власти в том, что они не смогли сдержать распространение коронавируса, и выразил уверенность в том, что Пекин должен нести ответственность за происходящее.

«Китай сейчас наводняет нас этими некачественными тестами… Мы не можем допустить, чтобы Китай завозил эти фиктивные и контрафактные комплекты для тестирования», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

19 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо разобраться в «странностях» с возникновением COVID-19 и пригрозил Пекину последствиями. По его словам, Китай не сразу предоставил данные о распространении вируса.

По данным ВОЗ на 27 апреля, в мире выявлено более 2,8 млн заразившихся. Университет Джонса Хопкинса отмечает, что почти 1 млн заболевших COVID-19 — в США.