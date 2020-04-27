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Наличие антител к коронавирусу начали определять за 15 минут

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве начали использовать экспресс-тесты на коронавирус, которые за 15 минут позволяют определить наличие антител к COVID-19, рассказал главврач столичной ГКБ №15 Валерий Вечорко.

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По его словам, с 24 апреля в больнице тестами BOOZEK обследуют медработников, которые могли бессимптомно и давно переболеть коронавирусом.

«Это хроматографический иммуноанализ с латеральным потоком, который выявляет антитела IgG и IgM в цельной крови. Данный тест позволяет за короткое время (15 минут) понять наличие иммуноглобулина в крови человека и определить стадию заболевания», — рассказал Вечорко в Facebook.

Медик указал, что повышенный уровень антител IgG указывает на то, что человек уже переболел коронавирусом.

По данным на 27 апреля, в Москве выявлен 45 351 случай заражения COVID-19.

В начале месяца в России начали применять новую российско-японскую тест-систему «Эвотек-Мирай Геномикс» выявления COVID-19. Разработка позволяет получать практически на 100% точные результаты за 30 минут.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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