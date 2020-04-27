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Губернатор Подмосковья рассказал о нехватке сотрудников скорой помощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области из-за напряженной ситуации с распространением коронавирусной инфекции не хватает сотрудников скорой помощи. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил глава региона Андрей Воробьев в обращении к гражданам на официальной странице подмосковного правительства в соцсети «ВКонтакте».

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«Мы продолжаем набирать персонал в скорую. Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей», — заявил он.

По словам губернатора, в настоящий момент за руль скорых пересели 23 человека из «Мострансавто». Воробьев назвал их «настоящими мужиками», пишет «Газета.ru»

«Это опасная работа, вызывает искреннее уважение, что они осознанно берут на себя такой риск», — сказал губернатор.

Также глава региона рассказал о загруженности местных скорых. Так, по его словам в «мирное» время для выполнения экстренного вызова сотрудники располагали 20 минутами, а неотложка приезжала за два часа. Однако из-за того, что в больницах местных городов зачастую не хватает койко-мест, скорым приходится ехать в другие медучреждения.

За смену в условия распространения коронавиурсной инфекции скорым приходится проезжать около 600 км вместо привычных 150 км. При этом, по словам чиновника, увеличилось и число госпитализаций. Так на прошлой неделе в регионе «было 3 ужасных ночи» из-за того, что скорым пришлось везти в больницы около 800 человек с пневмонией.

«Прошу прощения у каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти», — отметил он.

Ранее в понедельник глава Подмосковья сообщил, что режим повышенной готовности продлен в регионе на весь период майских праздников.

Согласно данным подмосковного оперштаба, больше всех из областных городов от коронавируса пострадал Одинцово, где зарегистрировано 656 случаев. Далее идут Люберцы с 574 инфицированными и Красногорск — 476 диагнозов.

Общее число заразившихся в России, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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