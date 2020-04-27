Губернатор Подмосковья рассказал о нехватке сотрудников скорой помощи

В Московской области из-за напряженной ситуации с распространением коронавирусной инфекции не хватает сотрудников скорой помощи. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил глава региона Андрей Воробьев в обращении к гражданам на официальной странице подмосковного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Мы продолжаем набирать персонал в скорую. Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей», — заявил он.

По словам губернатора, в настоящий момент за руль скорых пересели 23 человека из «Мострансавто». Воробьев назвал их «настоящими мужиками», пишет «Газета.ru»

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«Это опасная работа, вызывает искреннее уважение, что они осознанно берут на себя такой риск», — сказал губернатор.

Также глава региона рассказал о загруженности местных скорых. Так, по его словам в «мирное» время для выполнения экстренного вызова сотрудники располагали 20 минутами, а неотложка приезжала за два часа. Однако из-за того, что в больницах местных городов зачастую не хватает койко-мест, скорым приходится ехать в другие медучреждения.

За смену в условия распространения коронавиурсной инфекции скорым приходится проезжать около 600 км вместо привычных 150 км. При этом, по словам чиновника, увеличилось и число госпитализаций. Так на прошлой неделе в регионе «было 3 ужасных ночи» из-за того, что скорым пришлось везти в больницы около 800 человек с пневмонией.

«Прошу прощения у каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти», — отметил он.

Ранее в понедельник глава Подмосковья сообщил, что режим повышенной готовности продлен в регионе на весь период майских праздников.

Согласно данным подмосковного оперштаба, больше всех из областных городов от коронавируса пострадал Одинцово, где зарегистрировано 656 случаев. Далее идут Люберцы с 574 инфицированными и Красногорск — 476 диагнозов.

Общее число заразившихся в России, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

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