Россия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом

6 198 новых случаев коронавируса зарегистрировали в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«В том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2693 (43,4%)», — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировали в Москве — 2871. Всего в столице 45 351 зараженный.

Таким образом, общее число заболевших в стране возросло до 87 147. Россия обошла Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания.

Также сообщается о 50 летальных исходах за сутки. Сейчас их общее число — 794. Выздоровели за сутки 579 человек. Всего — 7346.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче». По его словам, через месяц или два все уже с трудом будут вспоминать «сегодняшние тяготы», ситуация не будет продолжаться дольше.

Также 27 апреля сообщалось, что жители Дальнего Востока и Приволжского федерального округа (ПФО) испытывают максимальную обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса. Самыми «бесстрашными» регионами оказались Приморский край, Иркутская и Новосибирская области. В целом по стране пандемией обеспокоены 85,5% опрошенных россиян, в то время как 14,5% сказали, что не испытывают страха.

21 апреля сообщалось, что в РФ всё меньшее число людей считают угрозу коронавируса нового типа преувеличенной. Такая же тенденция наблюдается и во всем мире.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 27 апреля, на планете зарегистрировано свыше 3 млн случаев заболевания, умерли более 207 тыс. человек, вылечились — более 882 тыс.

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