Прямой эфир
Сюжет:

Стали известны самые обеспокоенные из-за COVID-19 регионы России

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Дальнего востока и Приволжского федерального округа (ПФО) испытывают максимальную обеспокоенность в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорят результаты исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», передает РБК в понедельник, 27 апреля.

Картина маслом и гречкой: карантин спровоцировал россиян на творчество
Самоизоляция вызвала всплеск интереса к искусству и арт-экспериментам

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1508 респондентов со всей России, из которых 49,3% — мужчины и 50,7% — женщины. Респондентам предложили оценить степень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10. Выяснилось, что в целом по стране пандемией обеспокоены 85,5% опрошенных, в то время как 14,5% сказали, что не испытывают страха.

Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока, где 11,9% жителей оценили свой страх на 10 баллов, и жители ПФО (11%). Лидером в списке регионов оказался Забайкальский край (33,3%), следом за ним идут Псковская область (19,6%), Оренбургская область (14,9%), а также Нижегородская область (14,8%).

При этом есть регионы, где вовсе не обеспокоены (0 баллов) ситуацией с инфекцией. Больше всего таких респондентов в Санкт-Петербурге (33,3%), Северо-Кавказском федеральном округе (21%) и Сибирском федеральном округе (20,8%).

Самыми «бесстрашными» регионами оказались Приморский край (23,5%), Иркутская область (22,7%) и Новосибирская область (21,6%).

Отмечается, что, несмотря на средний уровень обеспокоенности пандемией, большая часть населения (70,4%) не принимает никаких мер для снижения уровня страха.

21 апреля сообщалось, что в России всё меньшее число людей считают угрозу коронавируса нового типа преувеличенной. Такая же тенденция наблюдается и во всем мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каждый четвертый россиянин изменил свои планы на лето и майские праздники
Социологи назвали число ощущающих себя счастливыми россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020