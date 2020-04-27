Картина маслом и гречкой: карантин спровоцировал россиян на творчество
Косплей на шедевры живописи и воссоздание реальных пространств в Майнкрафте; инсталляции из гречки и упражнения в фотошопе... В период самоизоляции даже люди, не связанные с искусством профессионально, почувствовали тягу к творчеству. Результат — множество неровных по художественному уровню, но остроумных и позитивных интернет-произведений на тему мировой пандемии. «Известия» изучили новый российский фольклор эпохи коронавируса.
Изоизолировались
Пожалуй, главной народной забавой последних недель стали попытки воссоздать в домашних условиях композиции из классических произведений живописи. «Сикстинская Мадонна» с кошкой вместо младенца, «Любительница абсента» на даче и, конечно, множество «Девочек с персиками» — все эти результаты флешмоба можно увидеть в Facebook-группе «Изоизоляция», количество участников которой перевалило за полмиллиона.
Прелесть картинок — не только в бесконечной фантазии и изобретательности, которые проявляют их авторы, запертые в четырех стенах и лишенные возможности закупиться серьезным реквизитом (как вам, например, борода, сделанная из картофельных очисток?), но и в популяризации малоизвестных произведений искусства. В первые дни хиты доминировали, но со временем стало ясно, что лучше найти что-то экзотическое и более удобное для стилизации, чем в сотый раз повторять «Неизвестную» Крамского. Вслед за раритетами XV–XX веков в ход пошли и кадры из фильмов, и культовые фотографии прошлого века... Никогда еще пользователи Сети не выискивали шедевры визуальной культуры с такой увлеченностью и не анализировали их композиции с такой тщательностью.
Воссоздание произведения Христо Явашева «Обернутый Рейхстаг. Берлин»
Иное направление народного творчества — «фотожабы» на известные картины. Разумеется, на тему коронавируса. Как правило, переделки в фоторедакторе — откровенное дурновкусие, но попадаются и весьма остроумные работы. Например, печальная рафаэлевская дама с единорогом изрекает: «Надо было собаку заводить, как все, а не выделываться». А на изображении влюбленной пары кисти Роя Лихтенштейна (We Rose Up Slowly…) губы целующихся закрывает красный кружок с надписью 1,5 м (мол, соблюдайте дистанцию!).
Выйду на улицу
Еще до начала острой фазы эпидемии в России многие самодеятельные художники стали создавать граффити и уличные инсталляции на тему коронавируса. Пожалуй, самый яркий пример появился в Санкт-Петербурге: на обычный синий забор были наклеены пакеты с гречкой, рисом и перловкой, складывающиеся в огромную надпись «Спокойствие». Призыв увенчивался восклицательным знаком из туалетной бумаги.
В своем Instagram автор пояснил: «В случае острой нужды любой может срезать то, что ему необходимо». При внешней издевательской несерьезности этой акции, намекающей на паническую скупку некоторых товаров в магазинах, концепция получилась весьма глубокой. Ведь «Спокойствие» рано или поздно все равно будет разрушено — людьми или природой.
Ну а более привычные граффити появляются в городах страны и по сей день, даже несмотря на режим самоизоляции. Так, в том же Петербурге на полуразрушенной стене красуется изображение Давида с фиговым листком на лице — вместо маски. А в Коммунарке прямо напротив медцентра футбольные фанаты нарисовали врачей и сопроводили картинку огромным лозунгом «Борись и побеждай» — в данном контексте он ассоциируется уже отнюдь не со спортом.
Человек в компьютерной маске
Лишенные возможности посещать привычные места и прикованные к компьютеру, жители страны порой делают совершенно неожиданные вещи с помощью несвойственных для этого инструментов. Например, студенты Донского государственного технического университета создали в игре Майнкрафт копию учебной аудитории вместе с партами и доской для конспектирования и в этом виртуальном пространстве провели лекцию по программированию.
Еще одна ветвь компьютерного творчества, куда более народного, — рисование масок для Instagram. Раз так сложно купить маску медицинскую, почему бы не натянуть на себя виртуальную, причем стилизованную по своему вкусу? В Сети множество руководств, как это сделать, и сейчас они особенно востребованы: лишнее время появилось у многих, а отсутствие привычных развлечений так и тянет к новым подвигам перед экраном ПК или телефона.
В последние годы многие пророчили, что мода переместится в интернет. И, скажем, пользователей онлайн-игр не удивишь стремлением обзавестись (даже за немалые деньги) эффектной одежкой для своих виртуальных персонажей. Но реальность обогнала самые смелые прогнозы: теперь будем щеголять в масках не из марли, а из пикселей. Правда, с фильтрами, накладывающими виртуальный объект на реальное лицо человека в соцсети, надо вести себя осторожно. На слуху история, когда участник онлайн-конференции (новое карантинное поветрие) провел сеанс в образе картошки, забыв отключить соответствующую опцию.
Смех сквозь слезы
Помимо неординарных форм творческой реализации, спровоцированных пандемией, есть и традиционные проявления. Поэты-любители уже заполняют специализированные ресурсы своими стихами про коронавирус, самодеятельные музыканты сочиняют песни, ну а соцсети ежедневно выдают новый улов анекдотов и шуток. Юмор, впрочем, большей частью невеселый, но всё же сохраняющий долю оптимизма. «Обидно — привез вирус из Италии, а он все равно китайский»; «Страшные времена! Людям приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со своими детьми... Так дойдет и до чтения книг!»
Что из нынешнего фольклора останется, а что будет сметено волной времени — нам пока узнать не дано. Но что заглядывать в будущее? Главное сейчас — пережить непростые времена. И тут без творчества и иронии никуда.