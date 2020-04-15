Бэнкси создал арт-объект на тему самоизоляции во время пандемии

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в Instagram фото новой инсталляции, посвященной самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Свой пост он сопроводил подписью: «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома». Для новой работы Бэнкси решил использовать изображения крыс, которые устроили хаос и беспорядок в ванной комнате.

Крысы являются любимым символом художника, обозначающим борьбу за независимость и выживание. Новую работу уже прокомментировало больше 10 тыс. пользователей социальной сети.

Бэнкси ― самый известный уличный художник. В своих работах он привлекает внимание к важным социально-политическим темам, направленным против политики, войны и капитализма. До сих пор личность художника не раскрыта, существует множество версий того, кто скрывается за творческим псевдонимом.

Последние значимые уличные работы Бэнкси сделал в преддверии Рождества. 9 декабря 2019 года в английском Бирмингеме он нарисовал на кирпичной стене упряжку оленей, поводья которых визуально соединяются со спящим бездомным мужчиной на скамейке с мешками вещей, олицетворяя образ Санта-Клауса.

Позднее, 21 декабря, Бэнкси украсил финансируемый им отель The Walled Off Hotel в Палестине инсталляцией «Вифлеемский шрам», изображающей знаменитую сцену рождения Иисуса Христа, где вместо рождественской звезды — отверстие от снаряда.