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Бэнкси представил свою вариацию рождественского вертепа в Вифлееме

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Фото: соцсети
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Британский уличный художник Бэнкси украсил финансируемый им отель The Walled Off Hotel в Вифлееме инсталляцией, изображающей знаменитую сцену рождения Иисуса Христа, где вместо рождественской звезды отверстие от снаряда. Об этом сам Бэнкси написал в субботу, 21 декабря, на своей странице в Instagram, разместив там изображение инсталляции под названием «Шрам Вифлеема» (Scar of Bethlehem).

Согласно Библии, именно Вифлеемская звезда указала волхвам с дарами место, где родился Иисус. На фоне серой стены Бэнкси воссоздал сцену рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.

В начале декабря художник уже представил рождественские граффити на одной из стен города Бирмингем в Великобритании. Работа представляет собой рисунок на кирпичной стене, где изображена упряжка оленей. Их поводья сходятся у стоящей рядом скамейки, на которой спит бездомный мужчина с мешками вещей.

По словам автора, за 20 минут, в течение которых они снимали мужчину на его скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две шоколадки и зажигалку — хотя он ничего не просил.

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