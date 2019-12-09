Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Бирмингеме

Британский уличный художник Бэнкси нарисовал новую работу в преддверии Рождества. Граффити появилось на одной из стен города Бирмингем в Великобритании. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 9 декабря.

«Боже, храни Бирмингем. За 20 минут, в течение которых мы снимали Райана на его скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две шоколадки и зажигалку — хотя сам он ничего не просил», — говорится в подписи в записи.

Работа представляет из себя кирпичную стену, на которой нарисована упряжка оленей. Поводья животных сходятся у стоящей у рядом скамейки, на которой спит бездомный мужчина с мешками вещей.

Ранее в ноябре на сайте Dicsogs продали за $10,256 обложку пластинки норвежской группы Royksopp, которую нарисовал Бэнкси.