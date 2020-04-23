Каждый четвертый россиян изменил свои планы на лето и майские праздники

Каждый четвертый россиян поменял свои планы на летний отпуск и майские праздники из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на сайте организации 23 апреля.

«Топ-3 причин изменений в планах на отдых: коронавирус (50%), карантин (34%, +28%), закрытие границ и запрет на выезд (11%). На 15% снизилась доля тех, кто называл в качестве причины смены планов падение рубля, экономический кризис, рост цен и повышение курса доллара/евро (с 17% до 2%)., — говорится в материалах.

Большинство тех, кто был вынужден изменить свои планы изначально собирались отдохнуть в другом городе или селе в России (30%); 27% — за пределами бывшего СССР; 19% — на даче или садовом участке.

В целом россияне в нынешнем году майские праздники и летний отдых планируют провести дома (57%), 35% — на даче, 11% — в другом городе. Всего 5% планируют поездку в страну за пределами бывшего СССР, 6% — на черноморском побережье Кавказа.

Накануне были опубликованы результаты опроса, согласно которым большинство российских туристов (70%) готовы отправиться в отпуск за границу летом 2020 года в случае открытия границ к этому времени.

В условиях пандемии коронавируса туристическая отрасль по всему миру оказалась в сложном положении, пустует большинство курортов. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 изменит некоторые привычки путешественников — например, порядок пользования общественным транспортом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 23 апреля, в мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом, 185,5 тыс. летальных исходов и 730,5 тыс. выздоровевших пациентов.