Прямой эфир
Сюжет:

Каждый четвертый россиян изменил свои планы на лето и майские праздники

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый четвертый россиян поменял свои планы на летний отпуск и майские праздники из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на сайте организации 23 апреля.

Чем докажешь: туристов могут обязать получать иммунные паспорта
Как гарантировать, что приезжие не больны коронавирусной инфекцией

«Топ-3 причин изменений в планах на отдых: коронавирус (50%), карантин (34%, +28%), закрытие границ и запрет на выезд (11%). На 15% снизилась доля тех, кто называл в качестве причины смены планов падение рубля, экономический кризис, рост цен и повышение курса доллара/евро (с 17% до 2%)., — говорится в материалах.

Большинство тех, кто был вынужден изменить свои планы изначально собирались отдохнуть в другом городе или селе в России (30%); 27% — за пределами бывшего СССР; 19% — на даче или садовом участке.

В целом россияне в нынешнем году майские праздники и летний отдых планируют провести дома (57%), 35% — на даче, 11% — в другом городе. Всего 5% планируют поездку в страну за пределами бывшего СССР, 6% — на черноморском побережье Кавказа.

Накануне были опубликованы результаты опроса, согласно которым большинство российских туристов (70%) готовы отправиться в отпуск за границу летом 2020 года в случае открытия границ к этому времени.

В условиях пандемии коронавируса туристическая отрасль по всему миру оказалась в сложном положении, пустует большинство курортов. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 изменит некоторые привычки путешественников — например, порядок пользования общественным транспортом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

корона

По данным Worldometer на 23 апреля, в мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом, 185,5 тыс. летальных исходов и 730,5 тыс. выздоровевших пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
АТОР заявила о возможном начале продаж туров из РФ за рубеж с августа
В Египте назвали условие открытия курортов Красного моря для туристов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020