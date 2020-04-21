В Египте назвали условие открытия курортов Красного моря для туристов

В случае улучшения ситуации с коронавирусом отели Египта могут возобновить прием постояльцев, но только при предоставлении справки об отсутствии у них инфекции. Об этом заявил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи в интервью телеканалу Sada el-Balad 21 апреля.

По его словам, перед началом работы гостиницы будут продезинфицированы, а сотрудники также должны будут подтвердить отсутствие у них коронавируса.

«Гостиницы примут постояльцев с условием, что отели будут заполнены на 25%. Каждый турист обязан будет получить документ о том, что он не заражен коронавирусом», — цитирует его «РИА Новости».

В египетском минтуризма, в свою очередь, утверждают, что все отели в курортных зонах прошли санитарную обработку и дезинфекцию. Учреждения, которые соответствующую обработку не прошли, к работе допущены не будут, приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Египте авиасообщение закрыто до 23 апреля. Большинство отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе временно не работают, также как школы, спортивные клубы, кафе и рестораны.

По данным Worldometer на 21 апреля, в Египте коронавирус выявлен у 3,3 тыс. человек, скончались 250 человек.

В условиях пандемии коронавируса туристическая отрасль по всему миру оказалась в сложном положении, пустуют большинство курортов. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 изменит некоторые привычки путешественников — например, порядок пользования общественным транспортом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 2,4 млн человек, 171 тыс. человек скончались.