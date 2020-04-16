В Египте из-за пандемии запретили гулянья на праздник весны

Пасха и следующий за ней древний праздник весны Шамм ан-Насим впервые в истории пройдут в Египте без массовых гуляний и выездов к морю. Решение об отмене празднования приняло в четверг, 16 апреля, правительство страны из-за пандемии коронавируса.

19 и 20 апреля будут закрыты все магазины, торговые центры, парки, морские пляжи, не будут работать общественный транспорт, метро, временно прерывается сообщение между провинциями. Запрет коснулся и массовых гуляний,

«Мы понимаем жесткость такого решения на фоне естественного желания граждан отметить этот праздник, но мы вынуждены были принять его во имя всеобщего блага в условиях распространения коронавируса, чтобы он прошел с минимальными потерями» — цитирует премьер-министра Мустафу Мадбули ТАСС.

В Египте, по данным минздрава Арабской Республики, на данный момент зафиксировано 2673 случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 196 человек, почти 600 человек выздоровели.

С 20:00 до 06:00 в стране действует комендантский час. Днем закрыты школы, спортивные клубы, кафе и рестораны. Работа в магазинах и госучреждениямх ограничена.

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, в мире зарегистрировано свыше 2,1 млн случаев заболевания, умерли более 136 тыс. пациентов, вылечились — 523 тыс.