Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 525 человек

Число жертв коронавируса выросло в Италии за сутки на 525 человек. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил в ходе пресс-конференции глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Накануне в стране от инфекции скончались 578 человек, во вторник были отмечены 602 летальных исхода.

Как добавил Борелли, общее число случаев заражения в Италии, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 168,9 тыс. За сутки зафиксированы 3,7 тыс. новых заражений. Накануне прирост составил 2,6 тыс.

«Число выздоровевших возросло до 40 164, за сутки рост составил 2072», — отметил он. Накануне излечились 962 пациента.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая. На этой неделе некоторые магазины детских товаров, книжные и парфюмерные открылись в ряде областей страны в соответствии с правительственным декретом.