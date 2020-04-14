СМИ рассказали о смягчении карантинных мер в Италии

Некоторые магазины детских товаров, книжные и парфюмерные открылись в ряде областей Италии в соответствии с последним правительственным декретом. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает La Stampa.

Открытие магазинов происходит в соответствии со всеми требованиями безопасности: сотрудники носят медицинские маски, то же самое обязаны делать и покупатели. В помещениях регулярно проводится дезинфекция, а продавцам не разрешено пускать более чем двух посетителей. Некоторые салоны оптики объявили о специальных часах работы, для их посещения даже необходима запись.

Однако не все региональные власти страны согласны на смягчение карантинных мер, не желая «сводить на нет» предпринятые ранее усилия. Так, в северной области Ломбардия, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом и летальных исходов, власти распорядились отложить их открытие.

Губернатор области Пьемонт также отказался следовать правительственному декрету. Кроме того, открытие книжных магазинов в столичной области Лацио и Риме отложено до 20 апреля.

На острове Сардиния открытие магазинов отложено на 26 апреля.

По данным ТАСС, хотя некоторые сетевые магазины детской одежды пока не открылись, возобновили работу магазины, где наряду с одеждой продаются игрушки. Однако покупать в них можно только предметы одежды и детской гигиены, а также канцелярские принадлежности, а все игрушки продаже не подлежат.

Днем ранее сообщалось, что губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя подписал распоряжение, по которому вводятся некоторые послабления карантина на ближайшие праздники — 25 апреля (День освобождения от фашизма и нацизма). Согласно указу, жителям области разрешено выехать на пикники и барбекю на открытом воздухе, но только на собственных участках и в узком семейном кругу. Также губернатор снял ограничение, согласно которому нельзя отходить от места проживания более чем на 200 м, в том числе для занятий спортом.

Однако вводится указание об обязательном ношении медицинских масок и одноразовых перчаток при выходе из дома.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что европейские страны постепенно отказываются от карантинных мер против коронавируса и возвращаются к нормальной жизни.

Так, Италия уже со вторника, 14 апреля, разрешает открыться некоторым магазинам. В их числе те, которые продают канцелярские товары, книги и детскую одежду. Это станет первым послаблением для предпринимателей после длительного карантина в стране. Промышленные предприятия пока не вернутся к работе.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

По данным Worldometer на 14 апреля, коронавирусом в Италии заразились почти 160 тыс. человек, умерли 20,4 тыс.