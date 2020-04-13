В итальянской Венето разрешили пикники

Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя подписал распоряжение, по которому вводятся некоторые послабления карантина на ближайшие праздники — 25 апреля (День освобождения от фашизма и нацизма). Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает газета La Stampa.

Согласно указу, жителям области разрешено выехать на пикники и барбекю на открытом воздухе, но только на собственных участках и в узком семейном кругу. Также губернатор снял ограничение, согласно которому нельзя отходить от места проживания более чем на 200 м, в том числе для занятий спортом.

Однако вводится указание об обязательном ношении медицинских масок и одноразовых перчаток при выходе из дома.

Как отмечает издание, Венето — один из локальных эпицентров вспышки COVID-19, однако властям удалось взять распространение вируса под контроль. Всего в области зафиксировали 14 251 случаев заражения, число жертв составило 882.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что европейские страны постепенно отказываются от карантинных мер против коронавируса и возвращаются к нормальной жизни.

Так, Италия уже со вторника, 14 апреля, разрешит открыться некоторым магазинам. В их числе те, которые продают канцелярские товары, книги и детскую одежду. Это станет первым послаблением для предпринимателей после длительного карантина в стране. Промышленные предприятия не вернутся к работе.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

По данным Департамента гражданской защиты Италии на 13 апреля, количество жертв эпидемии в стране достигло 20 465, число заразившихся составило более 159,5 тыс. человек.

При этом за сутки число скончавшихся от коронавируса в Италии составило 566, увеличившись по сравнению с 431 накануне.