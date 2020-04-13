Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тыс. человек

Общее количество жертв эпидемии в Италии достигло 20 465, число заразившихся составило более 159,5 тыс. человек. Такие данные в понедельник, 13 апреля, приводит Департамент гражданской защиты страны.

При этом за сутки число скончавшихся от коронавируса в Италии составило 566, увеличившись по сравнению с 431 накануне.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что европейские страны постепенно отказываются от карантинных мер против коронавируса и возвращаются к нормальной жизни.

Так, Италия уже со вторника, 14 апреля, разрешит открыться некоторым магазинам. В их числе те, которые продают канцелярские товары, книги и детскую одежду. Это станет первым послаблением для предпринимателей после длительного карантина в стране. Промышленные предприятия не вернутся к работе.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 13 апреля, в мире зафиксировано 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, 117 тыс. человек скончались, 438 тыс. пациентов выздоровели.