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Итальянцы нашли способ отмечать праздники во время пандемии

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Фото: соцсети
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Жители Италии нашли забавный способ отмечать праздники с соседями во время пандемии коронавируса. Соответствующий видеоролик с нетрадиционным застольем 13 апреля на Facebook опубликовал один из пользователей.

На кадрах люди, находясь на разных балконах, чокаются прикрепленными к длинным палкам бокалами с шампанским. Предприимчивые итальянцы пытаются дотянуться до бокала каждого соседа, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В течение долгого времени Италия была в лидерах по количеству заболевших коронавирусом в мире, а также по числу летальных исходов. Власти страны приняли ряд мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, местные жители не могут покидать свои дома, пишет «Ридус». На сегодняшний день в стране фиксируется снижение числа инфицированных и погибших, однако Италия до сих пор остается в пятерке стран по числу зараженных и летальных исходов.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

По данным Worldometer на 14 апреля, коронавирусом в Италии заразились почти 160 тыс. человек, умерли 20,4 тыс.

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