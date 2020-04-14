Итальянка получила штраф за выгул черепахи

В Италии за нарушение карантина оштрафовали местную жительницу, которая выгуливала на улице черепаху. Об этом сообщает Corriere della Sera во вторник, 14 апреля.

Инцидент произошел накануне. На одной из улиц Рима патруль карабинеров заметил неспешно прогуливающихся женщину с питомцем. Когда правоохранители потребовали объяснений, она заявила, что должна выгуливать черепаху, как собаку.

Владелица животного получила штраф в размере €206 и, взяв черепаху в руки, отправилась домой.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают. Покидать жилье можно только в экстренных случаях, например для получения медицинской помощи. Еще одним законным поводом покинуть дом является необходимость выгулять собаку. На других питомцев это не распространяется.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

По данным Worldometer на 14 апреля коронавирусом в Италии заразились почти 160 тыс. человек, умерли 20,4 тыс.