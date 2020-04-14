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Итальянка получила штраф за выгул черепахи

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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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В Италии за нарушение карантина оштрафовали местную жительницу, которая выгуливала на улице черепаху. Об этом сообщает Corriere della Sera во вторник, 14 апреля.

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Инцидент произошел накануне. На одной из улиц Рима патруль карабинеров заметил неспешно прогуливающихся женщину с питомцем. Когда правоохранители потребовали объяснений, она заявила, что должна выгуливать черепаху, как собаку.

Владелица животного получила штраф в размере €206 и, взяв черепаху в руки, отправилась домой.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают. Покидать жилье можно только в экстренных случаях, например для получения медицинской помощи. Еще одним законным поводом покинуть дом является необходимость выгулять собаку. На других питомцев это не распространяется.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

По данным Worldometer на 14 апреля коронавирусом в Италии заразились почти 160 тыс. человек, умерли 20,4 тыс.

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