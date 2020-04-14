Прямой эфир
Сюжет:

Российские медики вылечили от COVID-19 восемь пациентов в Бергамо

0
Фото: скриншот с видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские и итальянские медики в полевом госпитале в Бергамо занимаются лечением 31 пациента с коронавирусом, восемь человек уже выписаны, сообщили 14 апреля в Минобороны РФ.

Пиковое — дома: максимального роста заболевших COVID-19 ждут до 26 апреля
Жесткие меры, введенные в Москве и Московской области, помогут притормозить распространение коронавируса

В ведомстве отметили, что итальянским врачам помогают прибывшие ранее из РФ военные эпидемиологи, терапевты, анестезиологи и реаниматологи.

Кроме того, военные войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели дезинфекцию лечебных учреждений в 55 населенных пунктах в области Ломбардия, которая является одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионом Италии.

Специалисты обработали 59 зданий и более 45 тыс. кв м дорог.

26 марта колонна спецтехники Минобороны прибыла в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. В составе колонны были мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам.

По данным Worldometer на 14 апреля коронавирусом в Италии заразились почти 160 тыс. человек, умерли 20,4 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Италии выписали максимальный штраф за нарушение карантина
В итальянском доме престарелых военных РФ встретили аплодисментами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020