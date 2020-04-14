Российские медики вылечили от COVID-19 восемь пациентов в Бергамо

Российские и итальянские медики в полевом госпитале в Бергамо занимаются лечением 31 пациента с коронавирусом, восемь человек уже выписаны, сообщили 14 апреля в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что итальянским врачам помогают прибывшие ранее из РФ военные эпидемиологи, терапевты, анестезиологи и реаниматологи.

Кроме того, военные войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели дезинфекцию лечебных учреждений в 55 населенных пунктах в области Ломбардия, которая является одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионом Италии.

Специалисты обработали 59 зданий и более 45 тыс. кв м дорог.

26 марта колонна спецтехники Минобороны прибыла в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. В составе колонны были мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам.

По данным Worldometer на 14 апреля коронавирусом в Италии заразились почти 160 тыс. человек, умерли 20,4 тыс.