В Италии впервые за месяц зафиксировали менее 3 тыс. заражений за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии впервые с 13 марта снизилось ниже 3 тыс. за сутки. Об этом в ходе брифинга сообщили представители Департамента гражданской защиты страны.

Суточный прирост инфицированных составил 2 972 случая, общее число зараженных с начала эпидемии достигло 162 488 пациентов. Днем ранее сообщалось о 159 516 случаях инфицирования.

За сутки число погибших составило 602 человек. Всего с начала пандемии в Италии погибли 21 тыс. человек.

Ранее во вторник некоторые магазины детских товаров, книжные и парфюмерные открылись в ряде областей страны в соответствии с последним правительственным декретом.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.