В Италии за сутки выявили 2667 новых случая коронавируса

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Италии составило 2667, это лучший показатель с 13 марта. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает Департамент гражданской защиты страны.

За сутки из-за COVID-19 в стране скончались 578 человек.

Общее число инфицированных с начала эпидемии в Италии превысило 165 тыс.

Днем ранее сообщалось, что число новых случаев заражения коронавирусом в Италии впервые с 13 марта снизилось ниже 3 тыс. за сутки и составило 2 972.

Ранее во вторник некоторые магазины детских товаров, книжные и парфюмерные открылись в ряде областей страны в соответствии с последним правительственным декретом.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры также не работают.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

Тем временем по данным Wordometer на 15 апреля, в мире коронавирусом SARS-CoV-2 заражены 2 016 312 человек.